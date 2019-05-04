Бесплатные сеансы в кино ждут жителей Челябинска ко Дню Победы
Кинотеатр имени Пушкина, расположенный в самом центре Челябинска, приглашает всех желающих на бесплатные сеансы кино. Акция приурочена ко Дню Великой Победы, сообщает сайт кинотеатра.
Во вторник, 7 мая, горожане смогут бесплатно увидеть комедию Виктора Титова «Кадриль», вышедшую на экраны в 1999 году. Лента рассказывает о том, как две женщины из далекой прибайкальской деревушки решили поменяться непутевыми, подвыпившими мужиками. В ролях: Олег Табаков, Любовь Полищук, Станислав Любшин, Валентина Теличкина, Нина Усатова. Начало сеанса в 15.00.
В среду, 8 мая, зритель увидит военную драму Владимира Потапова «Крик тишины». Лента вышла в прокат в 2019 году. Она рассказывает о судьбе трехлетнего мальчика, которого мать вынуждена оставить в блокадном Ленинграде. Бесплатные сеансы запланированы на 13.00 и 15.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU