Бесплатные сеансы в кино ждут жителей Челябинска ко Дню Победы

СЕГОДНЯ 12:26 2019-05-04T12:26:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Кинотеатр имени Пушкина, расположенный в самом центре Челябинска, приглашает всех желающих на бесплатные сеансы кино. Акция приурочена ко Дню Великой Победы, сообщает сайт кинотеатра.

Во вторник, 7 мая, горожане смогут бесплатно увидеть комедию Виктора Титова «Кадриль», вышедшую на экраны в 1999 году. Лента рассказывает о том, как две женщины из далекой прибайкальской деревушки решили поменяться непутевыми, подвыпившими мужиками. В ролях: Олег Табаков, Любовь Полищук, Станислав Любшин, Валентина Теличкина, Нина Усатова. Начало сеанса в 15.00.

В среду, 8 мая, зритель увидит военную драму Владимира Потапова «Крик тишины». Лента вышла в прокат в 2019 году. Она рассказывает о судьбе трехлетнего мальчика, которого мать вынуждена оставить в блокадном Ленинграде. Бесплатные сеансы запланированы на 13.00 и 15.00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU