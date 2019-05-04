2019-05-04T14:48:11+03:00
Происшествия

Неизвестные зверски расправились с четырьмя взрослыми и ребенком в Челябинской области

Тела погибших нашли в частном доме в Нязепетровске
Лидия ПЕСКОВА
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Убийцам грозит пожизненный срок.Убийцам грозит пожизненный срок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром в субботу, 4 мая, в одном из частных домов Нязепетровска обнаружены тела двух женщин, двух мужчин и четырехлетнего мальчика. У всех погибших — ножевые ранения, сообщает СУ СК России по Челябинской области.

— Чтобы установить лиц, совершивших это особо тяжкое преступление, проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления, оперативные сотрудники региональных управлений Росгвардии и МВД России, — замечают в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство дух и более лиц». Расследование взято на особый контроль руководителя следственного управления. Убийцам грозит пожизненный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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