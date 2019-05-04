Неизвестные зверски расправились с четырьмя взрослыми и ребенком в Челябинской области

СЕГОДНЯ 13:17 2019-05-04T14:48:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в субботу, 4 мая, в одном из частных домов Нязепетровска обнаружены тела двух женщин, двух мужчин и четырехлетнего мальчика. У всех погибших — ножевые ранения, сообщает СУ СК России по Челябинской области.

— Чтобы установить лиц, совершивших это особо тяжкое преступление, проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления, оперативные сотрудники региональных управлений Росгвардии и МВД России, — замечают в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство дух и более лиц». Расследование взято на особый контроль руководителя следственного управления. Убийцам грозит пожизненный срок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU