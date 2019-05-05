В огне: в Курганской области введен режим ЧС

СЕГОДНЯ 09:32 2019-05-05T09:33:18+03:00

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Злые умыслы человека, сильный ветер и сухая погода — причины пожаров в Курганской области. Деревни в Зауралье горят, как спички. Правительством Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Зонами ЧС определены Курган, Белозерский, Щучанский, Сафакулевский, Кетовский районы Курганской области. Местные утверждают, что пожары — рукотворное дело. Люди поджигают сухую траву на дачных участках, разводят костры ради шашлыков. Много зевак, которые не вызывают пожарных, а снимают огонь на фото и видео ради постов в соцсетях. Эти горе-папарацци раздражают курганцев.

— Почему ждете, пока огонь распространится? Можно же начать тушить своими силами, а не стоять и снимать на телефон! Лопаты в руки, и вперед! У нас в деревне такая же ситуация была, все жители села вышли, вплоть до стариков. Кто чем мог, тем и тушил. Мы отстояли деревню! А если стояли бы и смотрели, хана была бы всем! — возмущается жительница деревни Колесниково Татьяна Домнина.

Только 4 мая в течение суток, по сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области, потушено 12 техногенных пожаров. На тушении работали 201 человек и 50 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU