Ремонт дорог в Челябинске откладывается: антимонопольная служба снова отменила итоги аукциона

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-07T13:32:25+03:00

Челябинское УФАС отменило второй аукцион на ремонт дорог в трех районах города. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Речь идет о контракте более чем на 800 млн руб.

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Челябинское УФАС повторно отменило итоги аукциона на ремонт почти 20 улиц. Причина: чиновники мэрии не уточнили в бумагах объем работ и выбор материалов. Из-за этого ремонт откладывается, а аукцион придется продлить еще на неделю.

Речь идет о ремонте дорог в Центральном, Калининском и Советском районах Челябинска. Всего в списке почти 20 улиц. Начальная цена торгов — более 800 млн руб. Ремонт входит в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги».

Почему в Челябинске отменили итоги аукциона на ремонт дорог 00:00 00:00

В первый раз аукцион выиграла компания «ЯКК». Но руководство фирмы пожаловалось в антимонопольную службу на то, что параметры контракта не конкретные.

Тогда назначили второй аукцион, а мэрии предписали переделать документацию. На этот раз победила компания «Нижавтодорстрой». Но и вторые торги отменили из-за неточностей в контракте.

— Должностное лицо заказчика (администрация города — прим. ред.) будет привлечено к административной ответственности за нарушения, — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Отметим, закончить ремонт дорог по контракту нужно к концу октября.

ИСТОЧНИК KP.RU