Ремонт дорог в Челябинске откладывается: антимонопольная служба снова отменила итоги аукциона
Челябинское УФАС повторно отменило итоги аукциона на ремонт почти 20 улиц. Причина: чиновники мэрии не уточнили в бумагах объем работ и выбор материалов. Из-за этого ремонт откладывается, а аукцион придется продлить еще на неделю.
Речь идет о ремонте дорог в Центральном, Калининском и Советском районах Челябинска. Всего в списке почти 20 улиц. Начальная цена торгов — более 800 млн руб. Ремонт входит в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги».
Почему в Челябинске отменили итоги аукциона на ремонт дорог
В первый раз аукцион выиграла компания «ЯКК». Но руководство фирмы пожаловалось в антимонопольную службу на то, что параметры контракта не конкретные.
Тогда назначили второй аукцион, а мэрии предписали переделать документацию. На этот раз победила компания «Нижавтодорстрой». Но и вторые торги отменили из-за неточностей в контракте.
— Должностное лицо заказчика (администрация города — прим. ред.) будет привлечено к административной ответственности за нарушения, — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.
Отметим, закончить ремонт дорог по контракту нужно к концу октября.
ИСТОЧНИК KP.RU