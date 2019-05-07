В Курчатовском районе Челябинска горит частный дом
О пожаре на улице Островского в социальных сетях сообщают очевидцы. Возгорание в частном доме произошло вечером 7 мая. На опубликованных в интернете фото видно, как из под крыши одноэтажного коттеджа вырываются языки пламени и клубы черного дыма. Вокруг стоят испуганные люди. Есть ли среди них хозяева коттеджа — неизвестно. О пострадавших ничего не сообщается.
По словам свидетелей событий существует опасность, что огонь перекинется на соседние дома. Известно, что пожарные уже прибыли на место. Подробности ЧП устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU