Троллейбус парализовал движение в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 06:30 2019-05-08T07:24:33+03:00

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Утром 8 мая в центре Челябинска сломался троллейбус. Машина встала на трамвайных путях посреди перекрестка Свердловского проспекта и ул. Коммуны напротив храма Александра Невского.

Из-за этого в час пик образовалась большая пробка.

— Десятки трамваев замерли на Cвердловском проспекте. Пассажиры покинули салон и вынуждены были идти пешком до ближайшего перекрестка к Алому полю. Благо там транспорта в избытке, — поделился с «КП — Челябинск» очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU