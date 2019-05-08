Плита мемориала ко Дню Победы упала на ребенка в Курганской области

СЕГОДНЯ 14:44 2019-05-08T14:44:56+03:00

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ЧП в селе Камышовка Шатровского района. Недавно здесь установили новый памятник ко Дню Победы. Вечером 7 мая возле монумента играли брат с сестрой. Мальчик залез на бетонную плиту и стал ее раскачивать. Камень пошатнулся и упал не школьницу.

Пострадавшей десять лет. У нее серьезная травма. В соцсети местные жители выложили фото окровавленного асфальта возле мемориала. Ребенок в больнице.

— На месте происшествия работает следственно — оперативная группа, в состав которой вошли криминалисты следственного управления. В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, определена степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей девочки. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU