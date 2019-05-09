2019-05-09T12:30:27+03:00
Общество

Автовокзал у ДС «Юность» в Челябинске 9 мая закроется раньше

Все автобусы будут отправляться от областной больницы
Сергей УФИМЦЕВ
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9 мая автовокзал возле ДС «Юность» в Челябинске закроется в 18:00. Это связано с проведением праздничных концертов и салюта.

— После 18 часов все междугородние и пригородные автобусы будут отправляться с автостанции «Областная больница», — сообщили в дирекции автовокзала.

Отметим, 9 мая общественный транспорт в центре города ходит в особом режиме. На время праздничного концерта на площади у Торгового центра и салюта перекроют следующие улицы:

— Свердловский пр. (от ул. Калинина до пр. Ленина);

— ул. Красная (от пр. Ленина до ул. Бр. Кашириных);

— ул. Кирова (от ул. Труда до ул. Бр. Кашириных).

НОМЕРОК

Справочная автовокзала в Челябинске — (351) 778-62-42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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