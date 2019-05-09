Автовокзал у ДС «Юность» в Челябинске 9 мая закроется раньше
9 мая автовокзал возле ДС «Юность» в Челябинске закроется в 18:00. Это связано с проведением праздничных концертов и салюта.
— После 18 часов все междугородние и пригородные автобусы будут отправляться с автостанции «Областная больница», — сообщили в дирекции автовокзала.
Отметим, 9 мая общественный транспорт в центре города ходит в особом режиме. На время праздничного концерта на площади у Торгового центра и салюта перекроют следующие улицы:
— Свердловский пр. (от ул. Калинина до пр. Ленина);
— ул. Красная (от пр. Ленина до ул. Бр. Кашириных);
— ул. Кирова (от ул. Труда до ул. Бр. Кашириных).
НОМЕРОК
Справочная автовокзала в Челябинске — (351) 778-62-42.
ИСТОЧНИК KP.RU