Перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Челябинске: список, схема перекрытия во время Парада Победы

В центре Челябинска ограничат движение для проведения самых важных мероприятий 9 мая — Парада Победы, шествия Бессмертного полка, концерта с участием Ваенги и Лещенко, а также фейерверка. Мы расскажем, как будет выглядеть перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Челябинске.

7 МАЯ, ВТОРНИК

В центре Челябинска проведут генеральную репетицию торжественного построения Челябинского гарнизона, которое в народе коротко называют Парадом Победы.

Трудности с передвижением по дорогам начнутся к концу рабочего дня: с 16.00 до 21.00.

Перекроют квадрат по пр. Ленина — ул. Свободы — ул. Тимирязева — ул. Красной.

Для проезда будут закрыты проспект Ленина и улица Тимирязева на отрезке между улицами Свободы и Красной. А также улица Красная и улица Свободы на отрезках между проспектом Ленина и Тимирязева.

9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

Перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Челябинске будет еще масштабней.

11.00 — 14.00

Ради торжественного построения Челябинского гарнизона на площади Революции перекроют проспект Ленина от ул. Красной до ул. Пушкина.

13.00 — 15.30

Из-за шествия Бессмертного полка перекроют:

— пр. Ленина от ул. Лесопарковой до ул. Пушкина;

— ул. Цвиллинга от ул. Тимирязева до ул. Карла Маркса.

19.00 — 22.45

На время праздничного концерта на площади у Торгового центра и фейерверка, который будут запускать с набережной Миасса, перекроют:

— Свердловский проспект от ул. Калинина до пр. Ленина;

— ул. Красную от пр. Ленина до ул. Бр. Кашириных;

— ул. Кирова от ул. Труда до ул. Бр. Кашириных.

Власти города просят челябинцев и гостей областного центра иметь в виду перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Челябинске и заранее планировать свой маршрут.

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