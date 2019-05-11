Пожарные спасли от огня шесть поселков в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:03 2019-05-11T09:10:14+03:00

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Пожарные отстояли у стихии шесть поселков в Брединском, Карталинском, Кизильском и Октябрьском муниципальных районах Челябинской области. К территориям подступали крупные природные пожары, на стороне которых были жара и сильный ветер. Но огнеборцам удалось справиться с ними. При тушении активно применялась авиация. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС в пятницу, 10 мая.

Тем не менее в Брединском и Красноармейском районах введен режим чрезвычайной ситуации.

Только 8 мая в области произошло 80 лесных и ландшафтных пожаров, 9 мая — 70. По прогнозу синоптиков жара простоит в Челябинске еще как минимум до 14 мая.

— Распоряжением областного правительства с 1 мая действует особый противопожарный режим. Любой открытый огонь под запретом! Однако желающие с этим поспорить находятся. Теперь за свои деяния они отвечают перед законом, — сообщают в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

Если действия поджигателя привели к крупному ущербу, он может сесть в тюрьму на срок до 1 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU