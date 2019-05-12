Пожар в магазине морепродуктов в Челябинской области попал на видео

СЕГОДНЯ 12:28 2019-05-12T12:32:59+03:00

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Сегодня, 12 мая, в магазине морепродуктов по улице Калинина в Озерске произошел серьезный пожар. Загорелась крыша. Видео с места происшествия очевидцы выложили в группу «Говорит Озерск|74» во Вконтакте. На кадрах видно, как пламя охватило всю кровлю.

В комментариях пользователи сразу начали обсуждать, что пожарные не торопятся тушить огонь.

— Я не поняла, а почему только один человек тушит?! У нас туго с пожарными машинами или шланг всего один на всех? — высказалась Ольга.

— Пожарные не торопятся, еле ноги передвигает, пока шланг тащат — все сгорит. Может быть, на крыше осколок стекла где-то был, от нагрева загорелся, — написала Людмила.

Другие подписчики группы предположили, что пожарные только прибыли на место и еще не оценили масштабы ЧП. По звонку очевидцев, сделать это не всегда возможно.

В Управлении федеральной противопожарной службы № 1 Озерска рассказали, что огонь уже потушен. Причины пожара выясняются.

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В магазине морепродуктов в Челябинской области произошел пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU