«В карты проиграл!» По Магнитогорску гулял мужчина в платье и на шпильках

СЕГОДНЯ 04:41 2019-05-13T04:45:26+03:00

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Жителей Магнитогорска шокировал мужчина, разгуливающий по городу в женских туфлях на каблуках и платье в обтяжку. Отнюдь не модельной походкой он прошел по ул. Карла Маркса и закурил. Очевидец снял ряженого на телефон возле рекламного стенда «Женская одежда» и выложил в соцсети.

— Таких приколов я еще не видел! — подписал свое видео Алексей Васяев.

— В карты проиграл! — дружно решили пользователи «ВКонтакте».

Однако, у некоторых все же закрались сомнения на счет этой версии. Несколько человек написали, что наблюдают его в таком виде не в первый раз. Например, в субботу в тридцатиградусную жару он гулял в шубе, а 9 мая вышел на улицу в платье и с утюгом. Также его видели в маршрутке с привязанными к коленям кроссовками и зеленым лаком на ногтях.

— Это мой сосед по дому. С головой не дружит, но не буйный. Выхожу с ребенком — он здоровается и идет дальше. Всегда одет необычно, — подтвердил Азиз Исмаилов.

Одни горожане посочувствовали больному человеку: ведь кто-то может не разобраться и навредить ему за такой внешний вид. Другие высказались, что в периоды обострения все-таки лучше находиться в клинике, а не пугать народ.

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ИСТОЧНИК KP.RU