«Пассажиры час сидели в салоне»: рейс SSJ-100 Краснодар-Челябинск отменили из-за технических неполадок

СЕГОДНЯ 06:52 2019-05-13T07:38:06+03:00

Пассажиры не на шутку разволновались. Тем более что совсем недавно на борту такого же самолета произошла трагедия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Краснодаре из-за технических неполадок сняли с рейса самолет Sukhoi Superjet 100, который в ночь на 13 мая должен был вылететь в Челябинск. О неисправностях стало известно, когда пассажиры уже были на борту. Они просидели в салоне час, пока их не пересадили на соседний борт. Об инциденте рассказал на своей странице в «Инстаграм» челябинский журналист Сергей Жеребин. Он летел этим рейсом домой.

— Мы должны были взлететь в 22.50 (мск) из Краснодара в Челябинск рейсом авиакомпании «Азимут». Самолет Сухой SuperJet уже двигался в направлении взлетно-посадочной полосы, но на взлет в итоге не пошел. Командир экипажа сообщил, что будут устраняться технические неполадки, — написал Сергей.

serzh81 Мы должны были взлететь в 22.50 МСК из Краснодара в Челябинск рейсом авиакомпании Азимут. Самолёт Сухой SuperJet уже двигался в направлении взлетнопосадочной полосы, но на взлет в итоге не пошел. Командир экипажа сообщил, что будут устраняться технические неполадки. Ещё минут через 10 было объявлено, что электрпитание будет отключено для проведения необходимых работ... Гнетущая тишина двигателя, полумрак в салоне, создаваемый светом прожекторов через прорези иллюминаторов и ужасная духота... Никогда не думал, что при отключённой вентиляции воздух на борту моментально становится удушливой спертым... Света не было минут 10-15. В 23.35 (а к этому моменту мы должны были уже 45 минут как лететь домой) по громкой связи объявили, что самолёт не полетит. И мы будем менять борт... Время 23.50, мы до сих пор на борту самолёта... Впервые в такой ситуации. Не знаю что и думать...

По его словам, через 10 минут объявили, что выключат электропитание для проведения работ. В салоне стало темно.

— Гнетущая тишина двигателя, полумрак в салоне, создаваемый светом прожекторов через прорези иллюминаторов и ужасная духота... Никогда не думал, что при отключенной вентиляции воздух на борту моментально становится удушливо-спертым... Света не было минут 10-15. В 23.35 объявили, что самолет не полетит. И мы будем менять борт...

Вскоре стюардесса сообщила, что за пассажирами выехал автобус. Всех пересадили на соседний борт, заново провели инструктаж и самолет вылетел. Ближе к 6 часам Сергей написал, что они благополучно приземлились в Челябинске.

Еще один «Суперджет» вернулся сегодня в Москву с рейса Москва-Самара. Причины, по которым экипаж самолета развернулся, пока неизвестны.

Самолет этой же фирмы, Sukhoi Superjet 100, сгорел в аэропорту «Шереметьево» 5 мая. На борту находились 78 человек, 41 из них погибли.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU