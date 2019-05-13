«Пассажиры час сидели в салоне»: рейс SSJ-100 Краснодар-Челябинск отменили из-за технических неполадок
В Краснодаре из-за технических неполадок сняли с рейса самолет Sukhoi Superjet 100, который в ночь на 13 мая должен был вылететь в Челябинск. О неисправностях стало известно, когда пассажиры уже были на борту. Они просидели в салоне час, пока их не пересадили на соседний борт. Об инциденте рассказал на своей странице в «Инстаграм» челябинский журналист Сергей Жеребин. Он летел этим рейсом домой.
— Мы должны были взлететь в 22.50 (мск) из Краснодара в Челябинск рейсом авиакомпании «Азимут». Самолет Сухой SuperJet уже двигался в направлении взлетно-посадочной полосы, но на взлет в итоге не пошел. Командир экипажа сообщил, что будут устраняться технические неполадки, — написал Сергей.
По его словам, через 10 минут объявили, что выключат электропитание для проведения работ. В салоне стало темно.
— Гнетущая тишина двигателя, полумрак в салоне, создаваемый светом прожекторов через прорези иллюминаторов и ужасная духота... Никогда не думал, что при отключенной вентиляции воздух на борту моментально становится удушливо-спертым... Света не было минут 10-15. В 23.35 объявили, что самолет не полетит. И мы будем менять борт...
Вскоре стюардесса сообщила, что за пассажирами выехал автобус. Всех пересадили на соседний борт, заново провели инструктаж и самолет вылетел. Ближе к 6 часам Сергей написал, что они благополучно приземлились в Челябинске.
Еще один «Суперджет» вернулся сегодня в Москву с рейса Москва-Самара. Причины, по которым экипаж самолета развернулся, пока неизвестны.
Самолет этой же фирмы, Sukhoi Superjet 100, сгорел в аэропорту «Шереметьево» 5 мая. На борту находились 78 человек, 41 из них погибли.
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ИСТОЧНИК KP.RU