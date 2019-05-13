2019-05-13T07:38:06+03:00
Общество

«Пассажиры час сидели в салоне»: рейс SSJ-100 Краснодар-Челябинск отменили из-за технических неполадок

Самолет этой же фирмы сгорел неделю назад в Шереметьево
Валентина ВАГАНОВА
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Пассажиры не на шутку разволновались. Тем более что совсем недавно на борту такого же самолета произошла трагедия.Пассажиры не на шутку разволновались. Тем более что совсем недавно на борту такого же самолета произошла трагедия.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Краснодаре из-за технических неполадок сняли с рейса самолет Sukhoi Superjet 100, который в ночь на 13 мая должен был вылететь в Челябинск. О неисправностях стало известно, когда пассажиры уже были на борту. Они просидели в салоне час, пока их не пересадили на соседний борт. Об инциденте рассказал на своей странице в «Инстаграм» челябинский журналист Сергей Жеребин. Он летел этим рейсом домой.

— Мы должны были взлететь в 22.50 (мск) из Краснодара в Челябинск рейсом авиакомпании «Азимут». Самолет Сухой SuperJet уже двигался в направлении взлетно-посадочной полосы, но на взлет в итоге не пошел. Командир экипажа сообщил, что будут устраняться технические неполадки, — написал Сергей.

serzh81serzh81
Мы должны были взлететь в 22.50 МСК из Краснодара в Челябинск рейсом авиакомпании Азимут. Самолёт Сухой SuperJet уже двигался в направлении взлетнопосадочной полосы, но на взлет в итоге не пошел. Командир экипажа сообщил, что будут устраняться технические неполадки. Ещё минут через 10 было объявлено, что электрпитание будет отключено для проведения необходимых работ... Гнетущая тишина двигателя, полумрак в салоне, создаваемый светом прожекторов через прорези иллюминаторов и ужасная духота... Никогда не думал, что при отключённой вентиляции воздух на борту моментально становится удушливой спертым... Света не было минут 10-15. В 23.35 (а к этому моменту мы должны были уже 45 минут как лететь домой) по громкой связи объявили, что самолёт не полетит. И мы будем менять борт... Время 23.50, мы до сих пор на борту самолёта... Впервые в такой ситуации. Не знаю что и думать...
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По его словам, через 10 минут объявили, что выключат электропитание для проведения работ. В салоне стало темно.

— Гнетущая тишина двигателя, полумрак в салоне, создаваемый светом прожекторов через прорези иллюминаторов и ужасная духота... Никогда не думал, что при отключенной вентиляции воздух на борту моментально становится удушливо-спертым... Света не было минут 10-15. В 23.35 объявили, что самолет не полетит. И мы будем менять борт...

Вскоре стюардесса сообщила, что за пассажирами выехал автобус. Всех пересадили на соседний борт, заново провели инструктаж и самолет вылетел. Ближе к 6 часам Сергей написал, что они благополучно приземлились в Челябинске.

Еще один «Суперджет» вернулся сегодня в Москву с рейса Москва-Самара. Причины, по которым экипаж самолета развернулся, пока неизвестны.

Самолет этой же фирмы, Sukhoi Superjet 100, сгорел в аэропорту «Шереметьево» 5 мая. На борту находились 78 человек, 41 из них погибли.

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Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU

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