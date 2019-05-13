В Челябинской области дети сожгли мемориальный венок, возложенный к Вечному огню
В группе «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте» выложили фото сгоревшего памятного венка. Его возложили к Вечному огню 9 мая. Подписчики группы не хотели верить, что кто-то настолько не уважает память погибших в Великой Отечественное Войне.
— Может быть, венок сам загорелся. Например, ветром принесло искру… — предположили пользователи соцсети.
Однако, у происшествия есть очевидцы.
— Это детки поиграли. Когда я проходила мимо, там стояла машина пожарных и ППС. Люди в погонах отчитывали детей, которым родители не донесли, что такое уважение и память к ветеранам, — написала Оксана Трехлебова.
Впрочем, это не первый такой случай в Озерске. К примеру, в ноябре прошлого года неизвестные подожгли мемориальные венки, возложенные к Вечному огню.
— Это самый синий район города после Набережной. Постоянно бухают все по ночам у Вечного огня. Почему бы не поставить там камеры а еще лучше — полицию? — предложил подписчик группы Александр.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06
ИСТОЧНИК KP.RU