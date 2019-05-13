В Челябинской области дети сожгли мемориальный венок, возложенный к Вечному огню

СЕГОДНЯ 08:07 2019-05-13T08:22:45+03:00

Сожгли венки у Вечного огня. Фото: группа «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте»

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В группе «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте» выложили фото сгоревшего памятного венка. Его возложили к Вечному огню 9 мая. Подписчики группы не хотели верить, что кто-то настолько не уважает память погибших в Великой Отечественное Войне.

— Может быть, венок сам загорелся. Например, ветром принесло искру… — предположили пользователи соцсети.

Однако, у происшествия есть очевидцы.

— Это детки поиграли. Когда я проходила мимо, там стояла машина пожарных и ППС. Люди в погонах отчитывали детей, которым родители не донесли, что такое уважение и память к ветеранам, — написала Оксана Трехлебова.

Впрочем, это не первый такой случай в Озерске. К примеру, в ноябре прошлого года неизвестные подожгли мемориальные венки, возложенные к Вечному огню.

— Это самый синий район города после Набережной. Постоянно бухают все по ночам у Вечного огня. Почему бы не поставить там камеры а еще лучше — полицию? — предложил подписчик группы Александр.

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ИСТОЧНИК KP.RU