2019-05-13T08:54:49+03:00
Общество

В Челябинской области пропала 14-летняя девушка

Ее разыскивают неделю
Валентина ВАГАНОВА
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Если вы знаете, где находится эта девушка, позвоните в полицию по номеру 02. Фото: Легион-СПАСЕсли вы знаете, где находится эта девушка, позвоните в полицию по номеру 02. Фото: Легион-СПАС
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В Магнитогорске с 6 мая ищут 14-летнюю жительницу Александру Гурьянову. Девушка ушла из дома по адресу Приозерная, 37. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Поиски ведут родственники, полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». Поисковики распространили ориентировки в соцсетях.

Приметы пропавшей: рост 160 см, худая, светлые окрашенные волосы, зеленые глаза, родинки на обеих щеках.

Александра была в зеленой безрукавке, синих джинсах серых кроссовках Nike. С собой была сумка через плечо.

Если вы видели эту девушку или знаете, где она находится, позвоните по телефону 8-908-053-31-26 Мария или 8-909-097-72-60 Раис, либо в полицию по номеру 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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