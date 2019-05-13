На стройке в микрорайоне Челябинска обнаружили боевой снаряд

СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-13T10:11:03+03:00

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В микрорайоне «Парковый», на стройке новых домов по улице Хариса Юсупова, рабочие нашли старый боевой снаряд. На место тут же вызвали спецслужбы. По словам очевидцев, приезжали полицейские, пожарные и кинологи с собаками. Всю ночь на территории дежурил наряд ДПС. Инцидент произошел в воскресенье, 12 мая.

— Был найден подозрительный металлический предмет со следами сильной коррозии. Никакой опасности для жителей он не представляет, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Об находке сообщил сегодня на аппаратном совещании в мэрии заместитель начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности Дмитрий Плеханов. По его словам, боеприпас сейчас утилизируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU