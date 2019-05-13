В Челябинске поймали серийного «домушника», ограбившего квартиры на миллион рублей
Следователи полиции расследуют уголовное дело по ряду квартирных краж в Челябинске. В них обвиняют 29-летнего местного жителя.
Полицейские установили, что парень обокрал пять квартир на миллион рублей. «Домушник» изначально выбирал квартиры с несложными для вскрытия замками. Дожидался, когда хозяева уйдут, подбирал ключи и спокойно заходил внутрь.
Сейчас вор находится под стражей. У следователей есть подозрения, что от него пострадало больше пяти семей.
— Для установления дополнительных эпизодов преступлений, просим южноуральцев, ставших свидетелями незаконных действий обвиняемого, позвонить в полицию по телефонам 8 (351) 265-02-00, 266-14-14 либо 02, — обратились к жителям в ГУ МВД России по Челябинской области.
ИСТОЧНИК KP.RU