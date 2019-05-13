В Челябинске поймали серийного «домушника», ограбившего квартиры на миллион рублей

СЕГОДНЯ 17:37 2019-05-13T17:43:29+03:00

Если вы пострадали от этого человека, или стали свидетелем преступления, позвоните в полицию по номеру 02. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

От него пострадали как минимум пять семей

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Следователи полиции расследуют уголовное дело по ряду квартирных краж в Челябинске. В них обвиняют 29-летнего местного жителя.

Полицейские установили, что парень обокрал пять квартир на миллион рублей. «Домушник» изначально выбирал квартиры с несложными для вскрытия замками. Дожидался, когда хозяева уйдут, подбирал ключи и спокойно заходил внутрь.

Сейчас вор находится под стражей. У следователей есть подозрения, что от него пострадало больше пяти семей.

— Для установления дополнительных эпизодов преступлений, просим южноуральцев, ставших свидетелями незаконных действий обвиняемого, позвонить в полицию по телефонам 8 (351) 265-02-00, 266-14-14 либо 02, — обратились к жителям в ГУ МВД России по Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU