Балбеска ищет работу с зарплатой 500 тысяч рублей в Зауралье
В поисках сотрудников для своей фирмы жительница Кургана просматривала резюме соискателей на сайте бесплатных объявлений и наткнулась на это чудо.
— Я балбеска, — честно признается 26-летняя девушка из Зауралья, ищущая работу. — Ничего делать не умею и не буду. Готова получить зарплату единоразово.
В графе «желаемый заработок» она написала 500 000 руб. То ли это крик души безработной лентяйки, то ли просто шутка.
Резюме от жительницы Кургана на сайте avito.ru
Объявление выложили в группе «Интересный Курган» в ВК.
— Я примерно также заполняю. Только не пишу, что делать ничего не хочу и не буду. Давай зарплату и все — коротко, ясно. Будет интересно — вызовут, — прокомментировал подписчик с ником Пятничный Парень.
— Вот-вот! В основном, вся молодежь с такой позицией! — написала Наталья Лукашина.
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ИСТОЧНИК KP.RU