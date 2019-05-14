2019-05-14T05:00:00+03:00
Общество

Балбеска ищет работу с зарплатой 500 тысяч рублей в Зауралье

Такое резюме попало к начальнику местной компании
Ирина КАРЕЛИНА
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Хорошую работу найти непросто. Фото из архива КП.Хорошую работу найти непросто. Фото из архива КП.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В поисках сотрудников для своей фирмы жительница Кургана просматривала резюме соискателей на сайте бесплатных объявлений и наткнулась на это чудо.

— Я балбеска, — честно признается 26-летняя девушка из Зауралья, ищущая работу. — Ничего делать не умею и не буду. Готова получить зарплату единоразово.

В графе «желаемый заработок» она написала 500 000 руб. То ли это крик души безработной лентяйки, то ли просто шутка.

Резюме от жительницы Кургана на сайте avito.ru

Резюме от жительницы Кургана на сайте avito.ru

Объявление выложили в группе «Интересный Курган» в ВК.

— Я примерно также заполняю. Только не пишу, что делать ничего не хочу и не буду. Давай зарплату и все — коротко, ясно. Будет интересно — вызовут, — прокомментировал подписчик с ником Пятничный Парень.

— Вот-вот! В основном, вся молодежь с такой позицией! — написала Наталья Лукашина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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