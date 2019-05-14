Балбеска ищет работу с зарплатой 500 тысяч рублей в Зауралье

СЕГОДНЯ 04:59 2019-05-14T05:00:00+03:00

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В поисках сотрудников для своей фирмы жительница Кургана просматривала резюме соискателей на сайте бесплатных объявлений и наткнулась на это чудо.

— Я балбеска, — честно признается 26-летняя девушка из Зауралья, ищущая работу. — Ничего делать не умею и не буду. Готова получить зарплату единоразово.

В графе «желаемый заработок» она написала 500 000 руб. То ли это крик души безработной лентяйки, то ли просто шутка.

Резюме от жительницы Кургана на сайте avito.ru

Объявление выложили в группе «Интересный Курган» в ВК.

— Я примерно также заполняю. Только не пишу, что делать ничего не хочу и не буду. Давай зарплату и все — коротко, ясно. Будет интересно — вызовут, — прокомментировал подписчик с ником Пятничный Парень.

— Вот-вот! В основном, вся молодежь с такой позицией! — написала Наталья Лукашина.

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ИСТОЧНИК KP.RU