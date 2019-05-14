В Челябинске пропали две девочки-подружки

СЕГОДНЯ 08:40 2019-05-14T08:40:12+03:00

Ушли гулять и не вернулись

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В Красноармейском районе Челябинска разыскивают двух школьниц из села Бродокалмак. Накануне, 13 мая Лера Малых и Катя Евдокимова ушли из дома в неизвестном направлении. На звонки подружки не отвечают. Их местонахождение никому неизвестно. Девочкам наверняка нужна помощь, ведь одной из них 13 лет, а другой 11.

Информацию о розыске школьниц разместили в сети сотрудники отдела полиции по Красноармейскому району.

Приметы Валерии: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы темные. Была одета в темно-синие брюки, красную рубашку в белую клетку, белую кофту, черные кроссовки.+

Приметы Екатерины: рост 136 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Была одета в синие джинсы, белую футболку, кроссовки со вставками сине-красного цвета.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении девочек, просят звонить по телефонам: 8-(351-50)-2-06-02, 8-999-371-07-61 или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU