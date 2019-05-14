В Челябинске школьники взорвали самодельную «бомбу» на детской площадке

СЕГОДНЯ 11:36 2019-05-14T11:36:04+03:00

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В сети обсуждают кадры, на которых подростки устроили взрыв во дворе жилого дома. На видео группа подростков выносит на детскую площадку предмет, похожий на канистру. Дети ставят его в самый центр и отбегают на безопасное расстояние. Затем одна из девочек кидает в самодельную «бомбу» камень. Раздается оглушительный взрыв, от которого срабатывают сигнализации припаркованных во дворе машин. Школьники бросаются врассыпную.

Автор ролика утверждает, что инцидент произошел в Челябинске. Видео снято из окна многоэтажки.

— Это не газовый баллон и не взрывчатка, иначе был бы огонь. Больше похоже на емкость, накачанную воздухом, что тоже довольно опасно для окружающих, — рассуждают в пользователи соцсетей.

Известно, что кадрами взрыва на детской площадке уже заинтересовались сотрудники полиции.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/708556" frameborder="0"></iframe> Взрыв на детской площадке в Челябинске.Видео: соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU