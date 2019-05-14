В Челябинске школьники взорвали самодельную «бомбу» на детской площадке
В сети обсуждают кадры, на которых подростки устроили взрыв во дворе жилого дома. На видео группа подростков выносит на детскую площадку предмет, похожий на канистру. Дети ставят его в самый центр и отбегают на безопасное расстояние. Затем одна из девочек кидает в самодельную «бомбу» камень. Раздается оглушительный взрыв, от которого срабатывают сигнализации припаркованных во дворе машин. Школьники бросаются врассыпную.
Автор ролика утверждает, что инцидент произошел в Челябинске. Видео снято из окна многоэтажки.
— Это не газовый баллон и не взрывчатка, иначе был бы огонь. Больше похоже на емкость, накачанную воздухом, что тоже довольно опасно для окружающих, — рассуждают в пользователи соцсетей.
Известно, что кадрами взрыва на детской площадке уже заинтересовались сотрудники полиции.
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Взрыв на детской площадке в Челябинске.Видео: соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU