Небоскреба не будет: на набережной в Челябинске передумали строить Конгресс-холл

14 Май 15:55 2019-05-14T15:56:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще в феврале Агентство международного сотрудничества Челябинской области заявило об ускорении строительства двух башен на набережной, у цирка. Намеревались успеть возвести небоскреб к саммитам ШОС и БРИКС. Потом заявляли, что если к саммитам не успеют, архитектурную доминанту в центре города все равно построят.

В марте власть в регионе сменилась. На первой большой пресс-конференции врио губернатора Алексей Текслер заявил:

— Что касается конгресс-холла на Миассе: для предыдущего губернатора он был важен. Я не буду говорить о его архитектурном облике. Но стоимость в 20 млрд руб и только за счет областного бюджета — это очень накладно, очень.

В апреле с территории стройки вдруг повалил черный дым: апокалипсические кадры тогда сняли многие горожане. Это полыхали теплоизоляционные материалы.

Нулевой цикл будущего здания готов. Что будет построено сверху — неизвестно. В Агентстве международного сотрудничества Челябинской области заявляют, что врио губернатора представят несколько вариантов. Судя по оценке Текслера, смету намерены удешевить. Сроки сдачи здания неизвестны.

— Не исключено, что изменится этажность, высота. Проект должен быть украшением города, — заявила представитель Агентства международного сотрудничества Ирина Чиркова.

Красивый, но очень дорогой.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU