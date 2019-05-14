В Челябинске водитель КамАЗа потерял сознание за рулем и врезался в столб

14 Май 18:36 2019-05-14T18:36:41+03:00

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О неуправляемом грузовике в социальных сетях сообщили очевидцы. Авария произошла днем 14 мая на перекрестке улицы Братьев Кашириных и Партизанской. КамАЗ на скорости влетел в столб. Водителя из кабины вытащили случайные свидетели. Они оказали мужчине первую помощь. Оказалось, что во время движения он потерял сознание.

— По предварительным данным 49-летнему водителю автомобиля КаМАЗ внезапно стало плохо за рулем. В результате он совершил наезд на опору линии электропередачи. , — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Пока неизвестно, что стало причиной плохого самочувствия дальнобойщика. С места ДТП его увезли в реанимацию.

Между тем пользователи социальных сетей считают, что последствия такой аварии могли быть гораздо хуже, если бы не столб. Страшно даже представить, что неуправляемый грузовик мог вылететь на «встречку» или на остановку с людьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU