2019-05-15T07:06:35+03:00
Общество

Переход на цифровое телевидение на Южном Урале перенесли на другой месяц

Когда отключат аналоговое вещание
Лидия ПЕСКОВА
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Цифровой сигнал гарантирует более качественную картинку.Цифровой сигнал гарантирует более качественную картинку.Фото: Олег АДАМОВИЧ
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Минкомсвязи России пересмотрело график перевода отдельных регионов с аналогового на цифровое ТВ. Челябинцы смогут смотреть телевизор по-старому на четыре месяца дольше, чем предполагалось, сообщает сайт минкомсвязи.

Переход с аналогового сигнала на цифровой в России проходит в четыре этапа. Первые регионы отказались от старой техники в феврале. Первоначально Южный Урал попадал в третий этап отключения аналогового вешания, который намечен на 3 июня. Но теперь эти сроки сдвигаются. Челябинская область полностью откажется от аналогового вещания только 14 октября.

Напомним, чтобы смотреть цифровое телевидение, нужна антенна дециметрового диапазона или коллективная (подъездная антенна).

Современные телевизоры (выпуска 2018 и 2017 гг.) поддерживают нужный стандарт DVB-T2.

Для телевизора старого образца нужна ТВ-приставка.

Стоимость антенны — от 300 руб., приставки — 700 руб. Все можно купить в магазинах электроники. Льготникам положена компенсация от государства.

Если вы пользуетесь услугами кабельного и спутникового ТВ, то не нужна ни антенна, ни приставка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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