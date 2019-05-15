2019-05-15T14:29:59+03:00
Общество

Куда челябинцам жаловаться на невывезенные после субботников мешки с мусором

Звонки принимает Региональный оператор по обращению с отходами
Ольга АНТОНОВА
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Бастион мешков в парке "Калининский".Бастион мешков в парке "Калининский".Фото: Инна КУМЕЙКО
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Время большой весенней генеральной уборки Челябинска позади. Но во дворах и на территориях школ и детсадов так и лежат черные пакеты, набитые мусором. Например, бастион мешков высится у ограды детского садика № 444 в Калининском районе. Сомнительное соседство с участками для прогулок!

Полно мешков в парке «Калининский», что на Университетской набережной. Потихоньку груды пакетов превращаются в свалки.

— Министерство экологии Челябинской области напоминает о том, что вывоз отходов после проведения субботников — обязанность администрации муниципалитетов, управляющих компаний и других организаций, проводящих субботники, — говорит начальник управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков.

Помойка за домом № 107 б по ул. Братьев Кашириных. Гостевой маршрут! В двухэтажном здании - полно арендаторов. Но никто за чистоту газона и растений не отвечает. Фото: Инна КУМЕЙКО

Помойка за домом № 107 б по ул. Братьев Кашириных. Гостевой маршрут! В двухэтажном здании - полно арендаторов. Но никто за чистоту газона и растений не отвечает.Фото: Инна КУМЕЙКО

Если вы заметили невывезенные мешки с мусором, нужно обратиться в администрацию вашего района (города, поселения) и сообщить Регоператору.

Телефоны «горячих линий» региональных операторов по обращению с ТКО:

— «Центр коммунального сервиса», Магнитогорский кластер: 8(351) 200-33-83.

— «Центр коммунального сервиса», Челябинский кластер: 8(351) 200-33-83.

— «Центр коммунального сервиса», Карабашский кластер: 8(351) 200-33-83.

— « СПЕЦСЕРВИС», Кыштымский кластер: 8(35151) 2-01-21.

— «Комритсервис», горный кластер: 8 (35161) 4-32-22, 8-800-201-11-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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