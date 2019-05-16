2019-05-16T13:15:56+03:00
Общество

В зоопарке Челябинска умерла львица Виктория

Хищница скончалась в преклонном возрасте
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Виктория долго и сильно болела. Фото: социальные сети.Виктория долго и сильно болела. Фото: социальные сети.
Изменить размер текста:

В челябинском зоопарке скончалась 17-летняя львица Виктория. Весь последний год она тяжело болела. Ветеринары пытались облегчить ее положение и продлить львице жизнь, но болезнь победила. Об этом сегодня, 16 мая, сотрудники зоопарка сообщили на официальной страничке в социальных сетях.

— Ричард и Виктория — одни из самых популярных питомцев нашего зоопарка. Многие помнят их крошечными львятами: спокойный рассудительный Рич и игривая задира Виктория. Эту игривость Вика пронесла через всю свою жизнь. Нам было с ней очень комфортно. Надеемся, ей с нами тоже, — комментируют уход львицы ее опекуны.

Ричард и Виктория были любимцами зоопарка. Фото: соцсети.

Ричард и Виктория были любимцами зоопарка. Фото: соцсети.

Кстати, в дикой природе львы живут около 10 — 14 лет. Львица Виктория была очень преклонного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Челябинской области отсидит полгода за то, что после свадьбы взял фамилию жены, но отказался платить алименты
На Тургояке незаконно разводят форель и рубят деревья в природоохранной зоне
Штормовое предупреждение: на Челябинскую область обрушится град
Процессинговый Центр ПАО «Челябинвестбанк» признан одним из самых образцовых в Европе
За подлог, из-за которого погиб призывник, врач получила 20-тысячный штраф в Челябинской области
Студентка села на 12 лет в колонию за сбыт наркотиков и хранение поддельных купюр
Житель Челябинской области заразил ВИЧ двух любовниц
Парень не буйный и очень добрый: в Челябинске ищут пропавшего месяц назад пациента психбольницы
Скончалась супруга ушедшего в отставку экс-мэра Челябинска
Стало известно, что на самом деле ждут от Текслера простые жители Челябинска
Житель Челябинска устроил ДТП, разделся до трусов и стал крушить машину
«Золотая луковица»: садоводы Челябинской области выстроились в огромные очереди за дефицитным севком
Девушка в красном мини устроила фотосессию с курганским автоприцепом
В Челябинской области ребенок нашел на улице расчлененное тело
Леонид Рошаль рассказал о возможных последствиях травмы, которую получил Ваня Фокин
В центре Челябинска начнут высаживать трехметровые липы и сосны
Набережная Миасса станет многоуровневой
Судебные приставы назвали самых жадных работодателей в Челябинской области
Травматологи из Челябинска спасли жизнь пациентке, избавив женщину от загадочной боли
«Задолжали 37 миллионов»: жителям частного сектора в Челябинске отключат воду из-за долгов
Куда челябинцам жаловаться на невывезенные после субботников мешки с мусором
Главный по строительству метро в Челябинске попался на хищениях
Торговку мясом в Челябинске заставили испортить 20 кило свинины под наблюдением полицейского
Жители Челябинска начали телефонную атаку на администрацию Тракторозаводского района
Переход на цифровое телевидение на Южном Урале перенесли на другой месяц