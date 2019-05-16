В зоопарке Челябинска умерла львица Виктория

СЕГОДНЯ 09:19 2019-05-16T13:15:56+03:00

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В челябинском зоопарке скончалась 17-летняя львица Виктория. Весь последний год она тяжело болела. Ветеринары пытались облегчить ее положение и продлить львице жизнь, но болезнь победила. Об этом сегодня, 16 мая, сотрудники зоопарка сообщили на официальной страничке в социальных сетях.

— Ричард и Виктория — одни из самых популярных питомцев нашего зоопарка. Многие помнят их крошечными львятами: спокойный рассудительный Рич и игривая задира Виктория. Эту игривость Вика пронесла через всю свою жизнь. Нам было с ней очень комфортно. Надеемся, ей с нами тоже, — комментируют уход львицы ее опекуны.

Ричард и Виктория были любимцами зоопарка. Фото: соцсети.

Кстати, в дикой природе львы живут около 10 — 14 лет. Львица Виктория была очень преклонного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU