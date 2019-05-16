2019-05-16T15:11:33+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: на Челябинскую область обрушится град

МЧС предупредило южноуральцев о грозах и сильном ветре
Сергей УФИМЦЕВ
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17 мая в Челябинской области ожидаются грозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ.17 мая в Челябинской области ожидаются грозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ.
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На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение. Ближайшей ночью и днем 17 мая ожидаются сильные дожди. Возможны грозы и град. Ветер усилится до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области со ссылкой на синоптиков.

Из-за сильного ветра в регионе возможны аварии на электросетях и вал деревьев. Кроме того, в пятницу 17 мая многие южноуральцы отправятся за город, и дождь может застать их на трассе.

— Уходя из дома, плотно закройте окна и балконы. На улице обходите стороной деревья и рекламные конструкции, — напоминают в МЧС.

По данным синоптиков, в предстоящие выходные в Челябинске будет прохладно. В ночь на субботу, 18 мая, температура воздуха опустится до +3 градусов. Днем потеплеет до +13.

В воскресенье, 19 мая, ночью похолодает до +2. А днем будет всего +12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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