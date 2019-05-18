Мотоциклист выжил после столкновения с бензовозом в Челябинске
В субботу, 18 мая, на улице Новороссийской в Челябинске, неподалеку от перекрестка с улицей Гагарина, столкнулись мотоциклист и бензовоз, сообщают в социальных сетях очевидцы.
К месту аварии тут же приехала реанимация, но оказалось, что байкер практически не пострадал. Мужчина самостоятельно встал на ноги и отказался от помощи медиков.
— Ребята, мотоциклисты, ну не гоняйте вы в городе! Вас не видно в зеркалах. Не раз сама убеждалась. Даже на светофоре мотоциклиста становится видно в зеркале, когда он подъезжает уже совсем близко. Мы не хотим вас давить. Берегите себя и жизни девушек, которые вы катаете! — написала в социальных сетях Надежда Гавлиренко.
Обстоятельства аварии выясняет ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU