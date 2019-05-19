В центре Челябинска уходит под землю тротуар из брусчатки

СЕГОДНЯ 12:07 2019-05-19T12:07:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Фото провала на своей странице в социальной сети опубликовали участники общественной организации «Гражданский патруль».

— В самом центре города — на трамвайной остановке Площадь Революции уходит под землю брусчатка, — пишет автор снимка Тимур Гизатуллин.

На кадрах видна неглубокая яма диаметром в полтора метра, в которую провалилась тротуарная плитка.

Судя по всему, дорожники даже не знают об этой проблеме. Опасное место ничем не огорожено. В темное время суток, в ожидании трамвая в яму рискуют салиться пешеходы. А если грунт все это время продолжает оседать? Тогда под землю может уйти не только брусчатка, но и часть асфальта с проезжей части.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU