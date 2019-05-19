В центре Челябинска уходит под землю тротуар из брусчатки
Фото провала на своей странице в социальной сети опубликовали участники общественной организации «Гражданский патруль».
— В самом центре города — на трамвайной остановке Площадь Революции уходит под землю брусчатка, — пишет автор снимка Тимур Гизатуллин.
На кадрах видна неглубокая яма диаметром в полтора метра, в которую провалилась тротуарная плитка.
Судя по всему, дорожники даже не знают об этой проблеме. Опасное место ничем не огорожено. В темное время суток, в ожидании трамвая в яму рискуют салиться пешеходы. А если грунт все это время продолжает оседать? Тогда под землю может уйти не только брусчатка, но и часть асфальта с проезжей части.
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ИСТОЧНИК KP.RU