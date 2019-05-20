2019-05-20T04:03:24+03:00
Общество

Житель Челябинска любит гулять абсолютно голым

Его уже не в первый раз встречают на улице в таком виде
Ирина КАРЕЛИНА
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Мужчина любит гулять голым. Кадр из видео, соцсетиМужчина любит гулять голым. Кадр из видео, соцсети
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Обнаженного челябинца запечатлели на ул. Южный бульвар в Ленинском районе. Он уверенной походкой шел по улице в обуви, но абсолютно без одежды. На пьяного не похож.

А на термометре, между прочим, — всего-то +8 градусов Цельсия! Но больше беспокоит, что действо на видео происходит рядом с детским садом (ул. Южный бульвар, 2). Видео выложили в группе «ВКонтакте».

Первая мысль пользователей соцсети: в карты проиграл. Видимо, мужчина играет совсем плохо. Так как, по словам очевидцев, он разгуливает по городу нагишом уже не в первый раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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