Житель Челябинска любит гулять абсолютно голым
Обнаженного челябинца запечатлели на ул. Южный бульвар в Ленинском районе. Он уверенной походкой шел по улице в обуви, но абсолютно без одежды. На пьяного не похож.
А на термометре, между прочим, — всего-то +8 градусов Цельсия! Но больше беспокоит, что действо на видео происходит рядом с детским садом (ул. Южный бульвар, 2). Видео выложили в группе «ВКонтакте».
Первая мысль пользователей соцсети: в карты проиграл. Видимо, мужчина играет совсем плохо. Так как, по словам очевидцев, он разгуливает по городу нагишом уже не в первый раз.
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ИСТОЧНИК KP.RU