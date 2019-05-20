Таксист сбил двух женщин на пешеходном переходе в Челябинске

СЕГОДНЯ 05:36 2019-05-20T05:47:43+03:00

Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения на доме. Фото: кадр с видео.

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Утро понедельника, 20 мая, в Ленинском районе началось с ЧП. Возле дома №50 по улице Агалакова таксист сбил двух женщин. Момент происшествия записали камеры видеонаблюдения на доме. Местные жители прислали видео в редакцию газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

На кадрах видно, как женщины выходят на пешеходный переход, чтобы перейти дорогу. Но успевают сделать буквально несколько шагов — их сбивает брендированный автомобиль. Из машины нерасторопно выходит водитель и подходит к пострадавшим.

— Женщины живы, их увезла «скорая помощь», — рассказала очевидец Ирина.

С водителем сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/709780" frameborder="0"></iframe> В Челябинске таксист сбил двух женщин на пешеходном переходе.Видео: очевидцы

ИСТОЧНИК KP.RU