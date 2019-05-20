2019-05-20T05:47:43+03:00
Происшествия

Таксист сбил двух женщин на пешеходном переходе в Челябинске

Пострадавших увезла «скорая» [видео]
Валентина ВАГАНОВА
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Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения на доме. Фото: кадр с видео.Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения на доме. Фото: кадр с видео.
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Утро понедельника, 20 мая, в Ленинском районе началось с ЧП. Возле дома №50 по улице Агалакова таксист сбил двух женщин. Момент происшествия записали камеры видеонаблюдения на доме. Местные жители прислали видео в редакцию газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

На кадрах видно, как женщины выходят на пешеходный переход, чтобы перейти дорогу. Но успевают сделать буквально несколько шагов — их сбивает брендированный автомобиль. Из машины нерасторопно выходит водитель и подходит к пострадавшим.

— Женщины живы, их увезла «скорая помощь», — рассказала очевидец Ирина.

С водителем сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

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В Челябинске таксист сбил двух женщин на пешеходном переходе.Видео: очевидцы

ИСТОЧНИК KP.RU

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