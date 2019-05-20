2019-05-20T08:44:49+03:00
Происшествия

В Челябинской области заключенный покончил с собой в день освобождения из колонии

Его труп нашли во время утреннего обхода
Валентина ВАГАНОВА
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Пенсионер отбывал наказание за убийство жены.Пенсионер отбывал наказание за убийство жены.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Магнитогорске в исправительной колонии №18 свел счеты с жизнью 72-летний арестант. Его труп обнаружили в камере во время утреннего обхода 17 мая. На место тут же вызвали медиков. Они пытались вернуть к жизни заключенного, но спасти его не удалось. Примечательно, что в этот день пенсионер должен был выйти на свободу. Почему он совершил самоубийство, сейчас выясняют силовики.

— В настоящее время сотрудниками аппарата ГУФСИН России по Челябинской области проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Доследственную проверку проводят следователи. По результатам будет принято процессуальное решение, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе главного управления федеральной службы исполнения наказаний области.

Как стало известно нашему корреспонденту от источника в силовых структурах, пенсионер отбывал срок за убийство жены. После этого все родственники от него отвернулись. У старика нашли предсмертную записку, где он объяснил, что решил наложить на себя руки, потому что на свободе его никто не ждет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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