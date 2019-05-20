Учителю, избившему ученика в Челябинской области, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 16:38 2019-05-20T16:44:06+03:00

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Педагога из поселка Рымникский Брединского района признали виновным в избиении ученика. Инцидент произошел летом прошлого года. 26-летний учитель информатики, и по совместительству местный депутат, набросился на подростка вечером возле местного Дома культуры. Он увидел, как парень вместе с друзьями пьет пиво, сделал замечание. В ответ школьник оскорбил учителя.

Молодого педагога это задело, он ударил ученика в лицо, разбил очки. Парня увезли в областную больницу с черепно-мозговой травмой и осколком стекла в глазу.

— Обвиняемый причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью. За это суд назначил ему полтора года ограничения свободы с запретом заниматься педагогической деятельностью на такой же срок, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, учителя обязали выплатить подростку 50 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

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ИСТОЧНИК KP.RU