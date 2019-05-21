2019-05-21T08:52:01+03:00
Общество

В челябинских троллейбусах устанавливают контейнеры для раздельного сбора отходов

Обычно их ставят во дворах или около магазинов
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: pikabu.ruФото: pikabu.ru
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В троллейбусе №8 ездит не урна и не мусорный бачок, а целый пункт по раздельному сбору отходов. В большой контейнер с отсеками можно выбросить пластиковые бутылки, стекло, бумагу и алюминиевые банки. Все это потом отправится на свалку.

До конца этого года городские власти обещают поставить такие контейнеры в каждом челябинском дворе. Однако экоактивисты считают, что горожан сначала надо приучить к раздельному сбору мусора.

-На выходных мы участвовали в фестивале в парке Гагарина с контейнером по раздельному сбору отходов. Оказалось, что люди не замечают наш контейнер, поэтому решили попробовать установить его в транспорте, — комментирует организатор эксперимента Александр Ошкуков

Большинство челябинцев идею с мусорным контейнером в троллейбусе не оценили.

«Во-первых, в салоне из-за мусора будет неприятно пахнуть, а во-вторых, контейнер занимает много места», — пишут жители Челябинска в соцсетях.

Между тем в ЧелябГЭТ опровергают установку пункта для раздельного сбора отходов в троллейбусе.

- Установка мусорных контейнеров в общественном транспорте недопустима, так как это является грубым нарушением норм безопасности и перевозки пассажиров, - сообщает пресс-служба МУП "ЧелябГЭТ".

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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