В Челябинске ушел из жизни создатель детской хоровой школы «Молодость»

СЕГОДНЯ 15:43 2019-05-21T15:50:21+03:00

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Во вторник, 21 мая, ушел из жизни создатель и художественный руководитель детской хоровой школы «Молодость» Владимир Македон. Педагог, воспитавший сотни талантливых исполнителей, скончался на 81-м году жизни в Челябинске, сообщают его коллеги.

По направлению Уральской государственной консерватории Владимир Македон приехал в Челябинск и 37 лет проработал в Челябинском музыкальном училище имени Чайковского. Помимо этого, он занимался с воспитанниками хоровых коллективов дворца культуры железнодорожников, дворца культуры «Станкомаш» и городского хора мальчиков. В 1979-м году Владимир Митрофанович создал хоровую школу «Молодость», которой руководил до последних дней жизни.

Владимир Македон был яркой звездой на музыкальном небосклоне города.

Благодаря своей широкой эрудиции, профессионализму, организаторским способностям и плодотворной общественной деятельности Владимир Македон заслужил уважение как сподвижник и пропагандист хорового искусства. Среди его многочисленных наград есть знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью».

Гражданская панихида по Владмиру Македону состоится в четверг, 23 мая. Время и место пока не определили.

Отпевание педагога пройдет в этот же день в Храме Сергия Радонежского (проспект Победы, 398) в 14.00. В отпевании примут участие Концертная хоровая капелла мальчиков и юношей «Молодость» и выпускники школы.

ИСТОЧНИК KP.RU