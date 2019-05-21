2019-05-21T15:50:21+03:00
Общество

В Челябинске ушел из жизни создатель детской хоровой школы «Молодость»

Владимиру Македону было 80 лет
Лидия ПЕСКОВА
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Владимир Македон (в центре) и детский хор "Молодость".Владимир Македон (в центре) и детский хор "Молодость".
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Во вторник, 21 мая, ушел из жизни создатель и художественный руководитель детской хоровой школы «Молодость» Владимир Македон. Педагог, воспитавший сотни талантливых исполнителей, скончался на 81-м году жизни в Челябинске, сообщают его коллеги.

По направлению Уральской государственной консерватории Владимир Македон приехал в Челябинск и 37 лет проработал в Челябинском музыкальном училище имени Чайковского. Помимо этого, он занимался с воспитанниками хоровых коллективов дворца культуры железнодорожников, дворца культуры «Станкомаш» и городского хора мальчиков. В 1979-м году Владимир Митрофанович создал хоровую школу «Молодость», которой руководил до последних дней жизни.

Владимир Македон был яркой звездой на музыкальном небосклоне города.

Владимир Македон был яркой звездой на музыкальном небосклоне города.

Благодаря своей широкой эрудиции, профессионализму, организаторским способностям и плодотворной общественной деятельности Владимир Македон заслужил уважение как сподвижник и пропагандист хорового искусства. Среди его многочисленных наград есть знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью».

Гражданская панихида по Владмиру Македону состоится в четверг, 23 мая. Время и место пока не определили.

Отпевание педагога пройдет в этот же день в Храме Сергия Радонежского (проспект Победы, 398) в 14.00. В отпевании примут участие Концертная хоровая капелла мальчиков и юношей «Молодость» и выпускники школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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