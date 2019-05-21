Прокуратура добивается реального срока для челябинского хирурга, виновного в гибели пациентки

СЕГОДНЯ 17:43 2019-05-21T17:43:16+03:00

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Прокуратура Челябинской области требует пересмотреть дело челябинского врача, который отделался штрафом за смерть пациентки. В надзорном ведомстве считают, что взыскание 100 тысяч рублей не соответствует тяжести совершенного преступления.

Жительница Челябинска Любовь Звигинцева скончалась в 2017 году в ОКБ №3. 62-летняя пенсионерка умерла от тяжелых осложнений после операции. Хирург не заметил, что у больной в послеоперационном периоде развился перитонит, сепсис и еще целый ряд серьезных осложнений. Вместо лечения он стал готовить женщину к выписке и посоветовал ей устроится в хоспис.

После смерти пациентки суд признал хирурга виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

Тогда родные Любови Звигинцевой подали апелляцию в Челябинский областной суд.

Однако постановление Калининского суда было остановлено без изменения.

— Гособвинитель возражал против такого решения, так как причиненный преступлением вред не был заглажен, а врач продолжил свою деятельность. Статья, по которой обвиняют врача предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Прокурор в кассации просит отменить судебные решения и вернуть материалы уголовного дела руководителю следственного органа.

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ИСТОЧНИК KP.RU