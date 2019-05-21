2019-05-21T17:43:16+03:00
Общество

Прокуратура добивается реального срока для челябинского хирурга, виновного в гибели пациентки

Пенсионерка умерла от осложнений после операции
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Челябинской области требует пересмотреть дело челябинского врача, который отделался штрафом за смерть пациентки. В надзорном ведомстве считают, что взыскание 100 тысяч рублей не соответствует тяжести совершенного преступления.

Жительница Челябинска Любовь Звигинцева скончалась в 2017 году в ОКБ №3. 62-летняя пенсионерка умерла от тяжелых осложнений после операции. Хирург не заметил, что у больной в послеоперационном периоде развился перитонит, сепсис и еще целый ряд серьезных осложнений. Вместо лечения он стал готовить женщину к выписке и посоветовал ей устроится в хоспис.

После смерти пациентки суд признал хирурга виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

Тогда родные Любови Звигинцевой подали апелляцию в Челябинский областной суд.

Однако постановление Калининского суда было остановлено без изменения.

— Гособвинитель возражал против такого решения, так как причиненный преступлением вред не был заглажен, а врач продолжил свою деятельность. Статья, по которой обвиняют врача предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Прокурор в кассации просит отменить судебные решения и вернуть материалы уголовного дела руководителю следственного органа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дым видно из разных концов города: сотрудники МЧС тушат крупный пожар в Магнитогорске
В Челябинске за два года сдадут 18 проблемных домов
В Челябинске ушел из жизни создатель детской хоровой школы «Молодость»
На Южном Урале пациентам с больными почками разрешили проходить гемодиализ дома
Аналитики посчитали, сколько стоит приготовить окрошку в Челябинске
Оружейники Златоуста подарят Сергею Лазареву меч с гравировкой сцен из клипа «Scream»
В Челябинской области детский сад заплатит 200 тысяч рублей за травму ребенка
На Южном Урале заработали вертолеты санавиации
В челябинских троллейбусах устанавливают контейнеры для раздельного сбора отходов
Челябинцам могут вернуть право прямых выборов депутатов городской Думы
Алексей Текслер потребовал отчетов от властей Челябинска и Златоуста по вывозу мешков с мусором
Туристка из Челябинской области засудила ТЦ в Сочи за скользкий пол
«Мамы с колясками — каскадеры?» В Челябинской области нашли самый экстремальный пандус
«Вот жизнь приперла!» Жителей Челябинска удивила хозяйка «Мерседеса», торгующая шампунями на улице
Молодой каратист пять лет живет в шалаше в Челябинске
Стая собак набросилась на 8-летнюю школьницу в Челябинской области
Следователи проводят проверку после гибели жительницы Челябинской области под колесами поезда
Челябинцев приглашают подлечиться с помощью «эффекта Моцарта»
В Челябинске пропал 15-летний подросток
В Челябинской области спасли сокола, занесенного в Красную книгу
Учителю, избившему ученика в Челябинской области, вынесли приговор
Челябинск попал в ТОП-3 самых хамских городов
Перенесшие онкологию дети из Челябинской области поедут на Всемирные игры победителей
Бывших чиновников из Челябинска будут судить за строительство элитных дач на месте детского лагеря
В новый репертуар поющего фонтана в Челябинске включили песни ABBA и Ванессы Мэй
Волонтеры Челябинска собирают деньги, чтобы родителей пускали в реанимацию к детям
Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
В Челябинске на Шершнях утонул мужчина