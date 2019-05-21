У Челябинца забрали Audi Q5 за долги по алиментам и «коммуналке»

СЕГОДНЯ 20:47 2019-05-21T20:47:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Челябинска несколько лет не выплачивал своим детям алименты и копил долги за ЖКХ. В общей сложности 47-летний мужчина задолжал почти 800 тысяч рублей. В отношении него приставы возбудили 9 исполнительных производств.

Взыскать долги из заработной платы должника невозможно. Официально он нигде не работает, счета пусты. Однако бедным его не назовешь.

Проживает неплательщик в большом таунхаусе. В собственности у него кроме автомобиля автомобиля Audi Q5 числятся еще две дорогостоящие иномарки Lexus и Folkswagen Taureg. А проживает он в большом таунхаусе.

Судебным приставами он не раз клятвенно обещал выплачивать алименты — по десять тысяч ежемесячно, но дальше слов дело не шло.

И вот на минувшей неделе к должнику приехали сотрудники УФССП вместе с эвакуатором и загрузили на него автомобиль Audi Q5.

— В отношении должника составлен административный протокол за неуплату средств на содержание детей. Мужчине грозит наказание в виде обязательных работ до 150 часов, арест до 15 суток или штраф до 20 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.

После вступления постановления в законную силу у челябинца будет два месяца для погашения долга. В противном случае изъятую у него иномарку продадут после независимой оценки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU