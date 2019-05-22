Мамы с малышами замерзают в роддомах Челябинской области

СЕГОДНЯ 06:27 2019-05-22T06:33:31+03:00

Без отопления в роддомах, да и везде, сейчас холодно. Фото из архива КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жара в середине мая заставила отключить отопление. И тут же, как назло, пришли холода. На улице — от 5 до 10 градусов тепла, а по ночам и того меньше. И если дома можно укутать себя и детей, принять горячую ванну, то в роддоме с этим сложно.

— Почему родильный дом не обеспечивают отоплением круглогодично? Ведь это новорожденные, со слабым иммунитетом. А в такую погоду, как сейчас, внутри нереально холодно. Конкретно разговор идет про роддом №1 Магнитогорска, — написала в соцсети женщина, на днях ставшая мамой.

Мнения пользователей соцсети разделились. Одни пишут: мол, ничего страшного, закаляться надо.

— Я в конце мая рожала в 2017 году. Тоже было холодно. Ну и что. Теплые пеленки, распашонки, шапочки… Ребенок от вас тепло получает, — прокомментировала подписчица группы «Черное&Белое Магнитогорск» Анна Байрамгулова.

Другие, также испытавшие ситуацию на себе, согласны с мнением автора поста.

— Я была там тоже без отопления. Холодно! Даже обогреватель свой притащила. Действительно было бы комфортнее, если бы при понижении температуры на улице повышали ее в больницах и роддомах, — написала Юлия Фетисова.

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ИСТОЧНИК KP.RU