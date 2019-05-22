В Челябинске маршрутка протаранила Kia Rio с женщиной за рулем

СЕГОДНЯ 09:22 2019-05-22T09:22:27+03:00

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Во вторник вечером, 21 мая, Fiat Ducato, спешивший по маршруту № 19, врезался в идущий перед ним автомобиль Kia Rio. Водитель легковушки оказалась в больнице, сообщает городское ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около шести часво вечера на улице Салютной, у дома № 10. Водитель маршрутки нарушил безопасную дистанцию и протаранил идущий впереди автомобиль. Сидевшая за рулем легковушки 32-летняя жительница Челябинска при ударе получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU