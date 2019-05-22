Полицейские Челябинска усилят патрули в дни Последних звонков

СЕГОДНЯ 11:14 2019-05-22T11:14:58+03:00

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С 22 по 25 мая по всей стране прозвучат «последние звонки» для старшеклассников. В Челябинске торжественные линейки проведут для 16 тысяч будущих выпускников. За тем, чтобы праздник прошел без происшествий, будет следить полиция.

— Полицейские организуют дежурства в каждой школе. Сотрудники ГИБДД проследят за порядком на дорогах возле учебных заведений. Дополнительные наряды полиции, представители ЧОПа, добровольных народных дружин и казачеств будут патрулировать городские парки и скверы, — рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Челябинску.

Силовики предложили чиновникам на время Последних звонков запретить продажу алкоголя в магазинах рядом со школами, а также в парках и скверах. Полицейские напоминают будущим выпускникам и их родителям — за появление подростка пьяным в общественном месте, родителям выпишут штраф. Рублем накажут также продавцов, которые будут продавать алкоголь несовершеннолетним. А тех, кто попался за продажей уже не первый раз, привлекут к уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU