В Челябинской области ветеринары спасли поганку, сбитую машиной

СЕГОДНЯ 05:54 2019-05-23T05:54:07+03:00

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Жители Магнитогорска подобрали на дороге интересную птичку.

— Вот этого бедолагу, видимо, сбил автомобиль. Повреждены лапки. Звонили во все ветеринарные клиники города. Почти везде отказались принять такого пациента. В лучшем случае предлагали усыпить, в худшем — просто выкинуть на произвол судьбы. В итоге приняли в «Биовете». Спасибо огромное работникам ветеринарной клиники, что согласились пристроить необычного пострадавшего на лечение и проживание, — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК Анастасия Евстифеева.

Позже женщина добавила, что птичка уже оклемалась и потихоньку ходит, выздоравливает. Пользователи соцсети удивились, что такая птица водится в Челябинской области. Многие увидели ее впервые.

СПРАВКА «КП»

Чомга или большая поганка — птица отряда поганкообразных. Названа так за невкусное мясо с резким неприятным запахом. Живет на воде. Питается мелкой рыбой, лягушками, водными насекомыми и немного растениями. Орнитологи называют этих птиц удивительными за их необычные брачные танцы. Они застывают друг перед другом в разных позах, развернув крылья и вытянув шеи.

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ИСТОЧНИК KP.RU