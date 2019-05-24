В Челябинске подскочат в цене отопление и горячая вода

СЕГОДНЯ 06:25 2019-05-24T06:25:08+03:00

С 1 июля тарифы на горячие батареи вырастут на 18%. На ГВС — на 18,2%

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Готовьте ваши денежки: грядущей зимой придется больше платить за жилищно-коммунальные услуги. Существенны суммы за отопление и горячую воду. Увы, в большинстве наших домов вертикальная система теплоснабжения. Потому мы не можем экономить на отоплении, уходя, например, из дома и «приворачивая» вентиль. Потому заплатим по полной.

Итак, с 1 июля вырастут тарифы на все коммунальные услуги. Например, на отопление — на 18%. Социально важные вопросы тарифного регулирования обсуждали на заседании комитета по промышленной политике и транспорту.

В министерстве тарифного регулирования объясняют, что подорожание вызвано ростом тарифом на составляющие. Подорожали: уголь (4,5%), газ (7%), электроэнергия (11%). Сказались инфляция и изменение ставки НДС.

В регионе установлен предельный индекс, выше которого жители платить не будут. В январе он составил 1,7%, в июле — 2%. То есть, в реальности тарифы на коммунальные услуги вырастет не на 12-18%, а на 2%. Выпадающие доходы поставщикам ресурсов компенсирует областной бюджет: в нем заложено 3,6 млрд руб. Об этом сообщил председатель комитета ЗСО Павел Шиляев.

Как вырастут тарифы с 1 июля?

— горячее водоснабжение — 18,2%;

— отопление — 18%;

— холодное водоснабжение — 3,3%;

— газ — 2%;

— электроэнергия — 1,8%;

ИСТОЧНИК KP.RU