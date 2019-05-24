2019-05-24T18:41:01+03:00
Общество

В Челябинске пока не будут сносить деревья на улице Дарвина для расширения дороги

Руководитель области Алексей Текслер взял тайм-аут на тщательную проработку вопроса
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Строительство Троицкого путепровода - приоритет, но и об интересах местных жителей забывать не нужно. Фото: страница Алексея Текслера в сети Инстаграм.Строительство Троицкого путепровода - приоритет, но и об интересах местных жителей забывать не нужно. Фото: страница Алексея Текслера в сети Инстаграм.
Изменить размер текста:

Глава региона Алексей Текслер обсудил с представителем подрядчика, АО «Южуралмост», строительство моста на Троицком тракте. Строится путепровод в восемь полос. В этом году будет готова первая половина. Временно движение будет организовано по ним, старый мост разберут и на его месте возведут вторую ветку путепровода.

Проектом предусмотрено расширение левой стороны дороги по ул. Дарвина на 12 метров. Часть деревьев сносится. Предусмотрено и устройство Т-образного перекрестка на пересечении ул. Дарвина — ул. Блюхера, со сносом «зеленки».

Жители улицы возражают против сноса деревьев. Они так же против сноса листенниц и тополей на кольце Дарвина — Блюхера.

У Алексея Текслера есть решение:

— Самый важный для нас объект — мост по Троицкому тракту. Я получил огромное количество вопросов по скорейшему решению проблемы. Широкий Троицкий тракт упирается в узкий мост. Текущая задача — возвести первую часть моста, которая временно будет функционировать в четыре полосы, что соответствует ширине дороги на ул. Дарвина. Срочности заниматься расширением ул. Дарвина нет. Узкое «горлышко» образуется на Дарвина, когда мост будет сдан в полном формате. Претензии людей связаны с тем, что большая часть деревьев спилится под расширение дороги. По компенсирующим мероприятиям нужно внимательно подумать и решать вопрос в следующем году. Например, с установкой шумозащитных экранов и многократным озеленением. Мы должны участь интересы всех. И время подумать есть.

Позже в своем аккаунте сети Инстаграм глава региона написал: «В первую очередь, нужно сделать мост, чтобы была логика этой развязки. Поручил разработать понятный жителям план: продумать инфраструктуру так, чтобы зеленая улица не превратилась в пыльный автобан».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На заброшенном карьере под Челябинском спасатели ищут изчезнувшего ребенка
Алексей Текслер требует от властей Челябинска вычистить все тротуары
Алексей Текслер отправил в отставку главного по челябинским дорогам
Многодетного приемного отца из Челябинской области осудили на три года условно
Власти Челябинской области сменили приоритет в дорожном хозяйстве
Теперь и брокер и банк — компания «БКС» И «БКС» представила пакет «Брокер PRO»
В Кургане водитель автобуса умер на рабочем месте
В Челябинске отвалившееся на ходу колесо иномарки травмировало пешехода
Текслер уволил главного по дорогам в Челябинске
Берег Смолино в черте Челябинска огородили забором
Кафе в Челябинске не стали штрафовать за предложение «брать в рот»
В майские праздники челябинские абоненты Tele2 посетили 101 страну
Василевский филиал Челябинвестбанка отметил 25-летие деятельности
В Челябинске подскочат в цене отопление и горячая вода
«Все бы так!» Водитель маршрутки приклеил в салоне фото своего прадеда
Из магазинов Челябинской области чаще всего воруют красную икру и коньяк: кто и зачем
В Челябинске закрасили нецензурщину на заборе зоопарка
«Можно писать в прокуратуру»: на крыше ТК «Курчатов» в Челябинске хотят поставить павильоны общепита
Как провезти велосипед на электричке бесплатно в Челябинск
Проект благоустройства сквера у ЮУрГУ в центре Челябинска изменят после критики горожан
В аэропорту Челябинска задержали авиадебошира
Штормовое предупреждение: гроза с градом накроет Челябинскую область
Жительница Челябинска продает двухметровую статую Хищника за 800 тысяч
Рабочий погиб из-за случайного прикосновения в цехе на ЧМК