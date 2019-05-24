В Челябинске пока не будут сносить деревья на улице Дарвина для расширения дороги

СЕГОДНЯ 16:54 2019-05-24T18:41:01+03:00

Строительство Троицкого путепровода - приоритет, но и об интересах местных жителей забывать не нужно. Фото: страница Алексея Текслера в сети Инстаграм.

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Глава региона Алексей Текслер обсудил с представителем подрядчика, АО «Южуралмост», строительство моста на Троицком тракте. Строится путепровод в восемь полос. В этом году будет готова первая половина. Временно движение будет организовано по ним, старый мост разберут и на его месте возведут вторую ветку путепровода.

Проектом предусмотрено расширение левой стороны дороги по ул. Дарвина на 12 метров. Часть деревьев сносится. Предусмотрено и устройство Т-образного перекрестка на пересечении ул. Дарвина — ул. Блюхера, со сносом «зеленки».

Жители улицы возражают против сноса деревьев. Они так же против сноса листенниц и тополей на кольце Дарвина — Блюхера.

У Алексея Текслера есть решение:

— Самый важный для нас объект — мост по Троицкому тракту. Я получил огромное количество вопросов по скорейшему решению проблемы. Широкий Троицкий тракт упирается в узкий мост. Текущая задача — возвести первую часть моста, которая временно будет функционировать в четыре полосы, что соответствует ширине дороги на ул. Дарвина. Срочности заниматься расширением ул. Дарвина нет. Узкое «горлышко» образуется на Дарвина, когда мост будет сдан в полном формате. Претензии людей связаны с тем, что большая часть деревьев спилится под расширение дороги. По компенсирующим мероприятиям нужно внимательно подумать и решать вопрос в следующем году. Например, с установкой шумозащитных экранов и многократным озеленением. Мы должны участь интересы всех. И время подумать есть.

Позже в своем аккаунте сети Инстаграм глава региона написал: «В первую очередь, нужно сделать мост, чтобы была логика этой развязки. Поручил разработать понятный жителям план: продумать инфраструктуру так, чтобы зеленая улица не превратилась в пыльный автобан».

ИСТОЧНИК KP.RU