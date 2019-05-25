«Два человека погибли, еще трое в больнице»: в Челябинске иномарка сбила пешехода и врезалась в самосвал
Авария произошла в ночь на субботу, 25 мая, в частном секторе Курчатовского района. Возле дома №79 по улице Бродокамская Volkswagen насмерть сбил 56-летнего пешехода, а после въехал в спецтехнику. Пешеход и пассажир легковушки скончались на месте.
— Материал по факту ДТП направлен в следственный отдел полиции по расследованию аварий. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
Водителя иномарки и двух его пассажиров с травмами увезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU