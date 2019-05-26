На домах Челябинска могут появиться европейские адресные таблички

СЕГОДНЯ 07:25 2019-05-26T07:25:42+03:00

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Новые адресные таблички, которые максимально отвечают потребностям горожан, предлагают повесить на домах города молодые дизайнеры Илья Бирман и Игорь Штанг. Одна табличка уже украсила здание на улице Тернопольской, сообщает сообщество «Челябинский урбанист».

Табличка выполнена по европейским стандартам. Темное поле разделят горизонтальная линия. Сверху большими буквами, без применения строчных, написано название улицы, а снизу — номер дома. Помимо этого, по бокам линии размещаются еще две, некрупные цифры, которые помогают определить, в какую сторону улицы идет уменьшение или увеличение нумерации.

Молодые дизайнеры уже предлагали властям использовать такой подход при оформлении нумерации по всему городу. Однако их предложением не заинтересовались. Теперь, когда образец обрел плоть и украшает одно из зданий Челябинска, авторы хотят отправить предложение о замене табличек на новые новому главе региона Алексею Текслеру.

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ИСТОЧНИК KP.RU