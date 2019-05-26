2019-05-26T07:25:42+03:00
Общество

На домах Челябинска могут появиться европейские адресные таблички

Молодые дизайнеры предлагают изменить облик города кардинально
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
А вам понравилось? Фото: сообщество "Челябинский урбанист".А вам понравилось? Фото: сообщество "Челябинский урбанист".
Изменить размер текста:

Новые адресные таблички, которые максимально отвечают потребностям горожан, предлагают повесить на домах города молодые дизайнеры Илья Бирман и Игорь Штанг. Одна табличка уже украсила здание на улице Тернопольской, сообщает сообщество «Челябинский урбанист».

Табличка выполнена по европейским стандартам. Темное поле разделят горизонтальная линия. Сверху большими буквами, без применения строчных, написано название улицы, а снизу — номер дома. Помимо этого, по бокам линии размещаются еще две, некрупные цифры, которые помогают определить, в какую сторону улицы идет уменьшение или увеличение нумерации.

Молодые дизайнеры уже предлагали властям использовать такой подход при оформлении нумерации по всему городу. Однако их предложением не заинтересовались. Теперь, когда образец обрел плоть и украшает одно из зданий Челябинска, авторы хотят отправить предложение о замене табличек на новые новому главе региона Алексею Текслеру.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Игроков хоккейного клуба «Трактор» из Челябинеска теперь придется одевать самим болельщикам
Как у шпионов: в Кургане с автомобильных номеров сами пропадают буквы и цифры
Собранные во время субботников мешки с мусором из Челябинска не доехали до полигона отходов
На карьере в Челябинской области продолжаются поиски утонувшего школьника
Власти прокомментировали массовые эвакуации в Кургане
«Гопники в переходе, рыбалка на Шершнях»: южноуралец сделал фотоколлажи с приключениями Тома и Джерри в Челябинске
Из Челябинска пустят дополнительные авиарейсы в Сочи
На семейном фестивале в Челябинской области испекут полутораметровый пирог
«Два человека погибли, еще трое в больнице»: в Челябинске иномарка сбила пешехода и врезалась в самосвал
В Челябинске на полтора месяца частично перекроют движение по улице Труда
«Спасал друзей»: мальчик, пропавший на карьере в Челябинской области, погиб
На заброшенном карьере под Челябинском спасатели ищут исчезнувшего ребенка
Алексей Текслер требует от властей Челябинска вычистить все тротуары
Алексей Текслер отправил в отставку главного по челябинским дорогам
В Челябинске пока не будут сносить деревья на улице Дарвина для расширения дороги
Многодетного приемного отца из Челябинской области осудили на три года условно