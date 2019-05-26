Тротуар внутри дворов Челябинска делают неудобным для колясок

СЕГОДНЯ 15:54 2019-05-26T15:54:35+03:00

Нужно в этих местах занижать тротуар, а дорожники сделают здесь асфальтовые накаты, которые в скором времени разрушатся. Фото: Тимур Гизатуллин.

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Этот пост выложил на странице «Гражданского патруля» активист Тимур Гизатуллин:

— На улице Дегтярева, возле лицея N88 началcя ремонт внутридворовых проездов. Делают высокие бордюры без занижений поперек тротуара.Задал вопрос рабочим, указал им на нарушение, а они ответили что не будут делать занижения и тем более непрерывный тротуар, а лишь сделают маленькие асфальтовые покаты.

Интересно, а инвалид — колясочник оценит такой трамплин? — задается вопросом Тимур и переадресовывает его к администрации Металлургического района: вы готовы опробовать в инвалидной коляске «доступный тротуар»?

Тимур призывает горожан: если вы видите дорожные работы, то интересуйтесь у строителей, будет ли занижен тротуар в местах, где он соприкасается с дорогой, указывайте строителям на недочеты и сообщайте о них в интернет-приемную городской администрации, или на сайт губернатора.

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ИСТОЧНИК KP.RU