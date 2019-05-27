СЕГОДНЯ 05:20 2019-05-27T05:20:38+03:00

В аквапарке Магнитогорска на женщину с ребенком обрушился потолок. Фото: vk.com/magnitkacity

Семья в это время находились в сауне

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ЧП произошло в субботу 24 мая.

— Посетил с женой и ребенком аквапарк. Куда смотрит администрация этого комплекса? Пока мой ребенок с женой сидели в сауне, на них обрушился потолок. Была полная сауна посетителей.

К счастью, отделались легким испугом. Спасибо инструкторам за оказанную помощь: подержали потолок, помогли всем выйти. Но испорчено настроение, — пожаловался в соцсети подписчик группы «Черное&Белое Магнитогорск».

Горожане дружно заметили: раньше в аквапарке было здорово, он даже был местной достопримечательностью, но сейчас его запустили.

— Постоянно пишут негатив про аквапарк, но люди все равно прутся туда и потом жалуются! — прокомментировала Мария Невская.

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ИСТОЧНИК KP.RU