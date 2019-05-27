2019-05-27T06:57:12+03:00
Общество

15-летний школьник разбился, взяв покататьcя машину родителей

Его 13-летний пассажир — в больнице
Лидия ПЕСКОВА
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Пассажир выжил, но попал в больницу.Пассажир выжил, но попал в больницу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Смертельное ДТП произошло еще в субботу, 25 мая. На автодороге Копейск-Потанино 15 летний школьник погиб, катаясь на родительской машине, и чуть было не угробил своего 13-летнего друга, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

— Парнишка не имел прав, но решил прокатиться на родительской «Ладе Приоре». Ключи от машины он взял без спроса. По предварительным данным, он не справился с управлением и опрокинул машину в кювет, — говорят в ведомтсве.

От полученных травм сидевший за рулем автомобиля 15-летний юноша скончался на месте. Его 13-летний пассажир попал в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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