15-летний школьник разбился, взяв покататьcя машину родителей
Смертельное ДТП произошло еще в субботу, 25 мая. На автодороге Копейск-Потанино 15 летний школьник погиб, катаясь на родительской машине, и чуть было не угробил своего 13-летнего друга, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
— Парнишка не имел прав, но решил прокатиться на родительской «Ладе Приоре». Ключи от машины он взял без спроса. По предварительным данным, он не справился с управлением и опрокинул машину в кювет, — говорят в ведомтсве.
От полученных травм сидевший за рулем автомобиля 15-летний юноша скончался на месте. Его 13-летний пассажир попал в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU