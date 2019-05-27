Главный по дорогам Челябинска отстранен, но не уволен
Почти в «прямом эфире» был уволен начальник управления дорожного хозяйства города Александр Шабалин. Во время совещания по строительству моста по Троицкому тракту Алексей Текслер высказал претензии по дважды сорванному контракту на строительство и ремонт дорог в Челябинске. Шабалин не устранил замечания УФАС. Документы рассматриваются в третий раз, и работы начнутся позже, в июне или июле.
На вопрос главы региона: «Почему?» прозвучал ответ: «Ну, так получилось».
Текслер высказал претензии по содержанию тротуаров: они разбиты, завалены пылью.
Его не устраивает медлительность в оформлении контрактов по содержанию дорог с 1 января 2020 г. Так и до «тефтелевых куч» недалеко!
Текслер поручил отстранить чиновника от работы. Позже в аккаунте Инстаграм Текслер написал: «Сегодня стало ясно, что администрации Челябинска придется сменить начальника дорожного хозяйства. Нужно организовать работу в соответствии с новыми требования и ожиданиями граждан».
В понедельник, 27 мая, журналисты спросили у мэра, уволен ли Шабалин.
— Отстранен. Обязанности исполняет Ирина Степанова, заместитель начальника. В любом случае, я должен побеседовать с губернатором. Я не хочу об этом говорить, — сказал мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU