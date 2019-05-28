«Худший выпуск»: учителя стерли неудобную надпись выпускников возле гимназии в Зауралье

СЕГОДНЯ 05:16 2019-05-28T05:16:18+03:00

Поступок тех и других обсуждают в соцсетях

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Курганская гимназия №31 прославилась в Интернете. Есть такая традиция у выпускников: оставлять памятную надпись на асфальте возле школы. Делается это краской, чтобы на года. Но надписи выпускников 2019 года не суждено было продержаться и до утра.

— Выпускники по старым традициям решили оставить память о себе и нарисовать у школы краской свои мысли. Но все предложенные детьми варианты были отвергнуты учителями, хотя в них ничего такого не было.

Выпускников попросили оставить банальную надпись, как у всех. Тогда ученики оставили ее, а вечером, когда учителя ушли, дописали свое задуманное.

На утро все написанное учениками было закрашено краской. Настолько тщательно, что теперь о надписи под ней можно только догадываться, — рассказали зауральцы в группе «Типичный Курган» в ВК.

К утру надпись закрасили. Фото: vk.com/kurgan

К традиционному «Спасибо, школа» ребята приписали «Худший выпуск лучших людей».

Школа, в общем-то, обычная. Кто-то из выпускников ею недоволен, кто-то вспоминает с теплотой. Реакция на поступок выпускников у пользователей соцсети тоже была разная.

— Правильно сделали. Нечего фигню писать, — высказалась подписчица группы Алина Теплова

— Самое интересное, что про худший выпуск детям внушили учителя. Именно поэтому и появилась данная надпись, — рассказала Мария Симахина.

Кто-то считает, что воспитанные люди такое бы не сделали. Другие говорят: «Молодцы, что написали правду, а не «доброе, светлое», только потому что так надо».

А учителя могли бы поступить мудрее: закрасить не всю надпись, а только слово «худшие», показав, что на самом деле такими ребят не считают.

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ИСТОЧНИК KP.RU