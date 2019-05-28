Экологи призывают челябинских выпускников не запускать в небо воздушные шары
В соцсетях стартовала акция — #НетВоздушнымШарам. Ее организаторы призывают челябинцев ограничить запуск гелиевых воздушных шаров во время выпускных вечеров.
С одной стороны, это волшебная церемония: нарядные парни и девушки отпускают в небо сотни разноцветных шариков. С другой — воздушные шары загрязняют окружающую среду. По словам экологов, латексные шары могут преодолеть расстояние в тысячи километров и попасть в самые отдаленные уголки. Одному сдувшемуся шарику нужно несколько лет, чтобы разложиться. На протяжении этого времени химикаты отравляют все вокруг.
— Мы можем изменить наш регион, страну и мир к лучшему. Мы можем публично заявить о том, что отказались от запуска воздушных шаров. Публикуйте информацию на страничках в социальных сетях, призывайте других не делать экологическую обстановку в регионе еще хуже, — говорят экоактивисты.
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ИСТОЧНИК KP.RU